Al Ritmo dello Spirito: concerto Gospel solidale a Busto Garolfo il 5 gennaio con l’ARDS Gospel Choir

Appuntamento alle 21 alla sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività L’associazione Genitori per la Promozione Umana onlus (GPU), un gruppo che si occupa di ragazzi portatori di handicap

Una serata di emozioni e musica coinvolgente è in arrivo a Busto Garolfo con il concerto gospel “Al Ritmo dello Spirito”. L’evento, organizzato nella suggestiva sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, è fissato per domenica 5 gennaio 2025 alle ore 21:00. Si tratta del primo concerto del nuovo anno e l’ultimo appuntamento del tour “Voices of Christmas” dell’ARDS Gospel Choir.

Questa occasione imperdibile promette di trasportare il pubblico in un’atmosfera unica, fatta di armonie coinvolgenti e ritmi trascinanti, capaci di toccare il cuore di ogni spettatore. Il gruppo, noto per la sua capacità di comunicare emozioni profonde attraverso la musica gospel, si prepara a regalare un’esperienza indimenticabile e un caloroso augurio per un sereno 2025.

“Il nostro impegno come banca del territorio è quello di sostenere iniziative che portano valore culturale e sociale alla comunità,” ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Questo concerto rappresenta un’occasione speciale per celebrare insieme l’inizio del nuovo anno e per supportare l’Associazione Genitori di Busto Garolfo, un punto di riferimento fondamentale del nostro territorio per le famiglie di ragazzi portatori di handicap, a cui sarà destinato il ricavato della serata”.

Impegno testimoniato anche dai concertisti, che vivono la musica come una testimonianza concreta della loro fede. “Per noi il gospel non è solo un genere musicale di moda, ma l’esigenza di testimoniare la nostra fede cercando di arrivare con la musica, il ritmo e il nostro spirito al cuore delle persone. Il nostro è anche un cammino di vita, che attraverso gli innumerevoli concerti ci ha portato ad essere un gruppo compatto ed affiatato, i cui componenti sono legati da profondo affetto e amicizia”, spiegano.

Il concerto, infatti, non è solo un momento di spettacolo e celebrazione, ma anche un’iniziativa solidale: il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività L’associazione Genitori per la Promozione Umana onlus (GPU) di Busto Garolfo. I partecipanti non solo potranno godere di una serata straordinaria, ma anche contribuire a una causa importante per la comunità.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso Smag Viaggi, l’Edicola Pinciroli e la Boutique del Fiore. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Rosaria al numero 373 874 2385, dalle 19:00 alle 21:00.

La sala Don Besana, in via Manzoni 50 a Busto Garolfo, si trasformerà per una sera in un luogo di festa e di speranza, accogliendo tutti coloro che desiderano condividere un momento speciale al ritmo dello spirito.

L’associazione Genitori per la Promozione Umana onlus (GPU) è nata nel 1987 per iniziativa di un gruppo di genitori di ragazzi portatori di handicap.

Il ricavato di donazioni, feste, spettacoli, pranzi e cene servono a finanziare le attività dell’associazione, tra le quali:

Trasporto gratuito per disabili con mezzi attrezzati

Mantenimento della sede e del centro di svago

Inserimento familiare, sociale, professionale e lavorativo

Iniziative sociali, culturali e ricreative

ARDS Gospel Choir

La storia del nostro coro inizia alla fine degli anni ’70, quando alcuni giovani della comunità parrocchiale di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso si uniscono con lo scopo di accompagnare le varie occasioni liturgiche della parrocchia. Il coro segue un repertorio classico fino al 1992, quando Alberto Meloni diventa il direttore e il coro adotta definitivamente il nome “Al Ritmo dello Spirito”. Il nuovo corso del coro inizia con lo spettacolo Jerusalem, un recital formato da una decina di Salmi di Davide musicati dal direttore stesso e intervallati da brani recitati, tratti dalla Bibbia. In particolare, la forte influenza gospel di uno di questi canti porta il coro verso il nuovo repertorio, dedicato totalmente alla musica religiosa afro-americana.

Dal momento della sua formazione ad oggi Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir si è impegnato in un’intensa attività concertistica, esibendosi per numerose associazioni benefiche e collaborando con artisti di fama nazionale e internazionale. Ricordiamo, oltre a tanti altri eventi, il supporto corale nel musical Jesus Christ Superstar con Carl Anderson, in scena a Milano al Teatro Nuovo e al Teatro Nazionale nel 1999 e nel 2001; l’esibizione presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano come ospite durante la rappresentazione della fiaba musicale Pierino e il Lupo con Sergio Sgrilli e l’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro; l’esecuzione con Laura Pausini al Forum di Assago del brano “Oh Happy Day” durante il concerto natalizio dell’Inedito World Tour nel 2011; la performance allo Stadio di San Siro durante l’intervallo della partita Inter – Napoli a sostegno del progetto “Io Tifo Positivo” nel dicembre 2012; la partecipazione allo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio Piazza Grande presso lo Stadio del Ghiaccio di Milano; il concerto con i By Grace di Stoccolma diretti dal M° Daniel Stenbaeck, durante il Varese Gospel Festival nel luglio 2015.