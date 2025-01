Bettino Craxi, 25 anni dopo…

Due libri in pochi giorni in occasione dei 25 anni della morte di Bettino Craxi avvenuta ad Hammamet (19 gennaio 2000) come esule. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha dimenticato le qualità del politico con il quale ha attraversato la Prima Repubblica, quella buona, con degli statisti al governo, non dei ‘perdaball’. Il primo l’ha scritto la figlia Stefania, il secondo Aldo Cazzullo del ‘Corriere’ che ha il suo ultimo libro sulla Bibbia, in pole position nelle vendite, da settimane. Tale riverenza manifestata nei confronti di quello che fu il segretario del Partito Socialista (anticomunista per eccellenza) dà motivo di riflessione. Nessuno ha voluto ricordare i quattro attori della ‘rivoluzione’…ci sarà pure un motivo.

DIDA Craxi con Nenni a Magenta quaranta anni fa