MXGP Maggiora – Gran Premio d’Italia

Decimo appuntamento con il campionato del mondo di motocross. Siamo giunti quindi al giro di boa, metà campionato. Appuntamento a cui non potevamo mancare, che dista solo pochi kilometri dalla nostra redazione, tracciato del Mottaccio del Balmone in quel di Maggiora.

Tracciato tra i più spettacolari, ricchi di storia e di battaglie epiche.

Purtroppo il maltempo ha caratterizzato e influenzato l’intero week end, costringendo gli organizzatori a rivedere il time-table sia il sabato che la domenica.

Ma andiamo con ordine, questo decimo appuntamento aveva in concomitanza il quinto appuntamento del mondiale femminile, ed il settimo dei giovanissimi della ottavo di litro.

Il venerdì pomeriggio durante le operazione di ”start practice” il tracciato si presentava in ottime condizioni, purtroppo il venerdì notte ha piovuto quasi incessantemente, rendendo il tracciato realmente molto difficoltoso.

Ne sanno qualcosa le ragazze, le prime ad entrare il sabato mattina ,incontrando davvero mille difficoltà nell’affrontare il tecnico tracciato, stessa situazione per i 2 gruppi dell’europeo 125. Con l’entrata della categoria Mx2 per le prove libere, il tracciato si presentava leggermente migliore, ma da lì a poco un altro forte temporale riportava il tracciato nelle condizioni iniziali, molto fango e praticamente mono traiettoria. Viste le grosse difficoltà nell’affrontare in particolari i salitoni, si decideva di chiudere parzialmente il “ferro di cavallo”.

Prosegue così tutto il pomeriggio alternando scrosci di pioggia a schiarite, ma di fatto rendendo il tracciato ampiamente fangoso.

Parte comunque gara 1 del mondiale femminile ma dopo solo 5 giri viene esposta bandiera rossa, quindi gara sospesa e senza punteggio. Decisione presa in quanto moltissime moto e pilotesse ferme lungo il tracciato, impotenti davanti a tutto quel fango ed in grossa difficoltà ad affrontare i vari saliscendi del tracciato. Gara 1 dell Europeo 125 viene invece rinviata a domenica mattina per consentire un minimo di ripristino del tracciato per le Qualifying Race di Mx2 e MxGp che vengono effettivamente svolte regolarmente. In Mx2 vittoria di Liam Everts, secondo Langelfelder e terzo il nostro Ferruccio Zanchi evidentemente a suo agio su questo tipo di terreno, vista anche la pole dopo le Prove Cronometrate. Quindi Valerio Lata al suo esordio nel campionato Mx2.Ottavo Andrea Adamo.

In Mxgp vittoria di Tim Gajser, secondo Jeffrey Herlings e terzo Brian Bogers.

Quando il tempo sembrava migliorare con ampie schiarite, poco dopo il termine delle gare di qualifica sul tracciato si è scatenato un forte e violento temporale allagando completamente la pista, parte del paddock e parcheggi.

Il gran lavoro degli addetti alla pista, e la fine dei temporali hanno permesso, seppur con alcune modifiche agli orari allo svolgimento delle gare.

Le donne sono ancora le prime a scendere in pista ,ancora molto segnata e fangosa. Parte quindi gara 2 ,unica manche ad assegnare punti per l assoluta. Anche in questa manche viene esposta bandiera rossa dopo 22 minuti, però valida per l’assegnazione dei punti. Vince agevolmente Lynn Valk, seconda la nostra Kiara Fontanesi e terza la Spagnola Daniela Guillen, solo sesta la leader di campionato Lotte Van Drunen.

Altre Italiane a punti, settima ottima prestazione per Giorgia Montini, tredicesima Emanuela Talucci, quindicesima Gaia Franchi ai loro primi punti mondiali. Bravissime ragazze.

Viste le condizioni della pista viene deciso di cancellare gara 1 dell’Emx 125,non disputata ieri,e passare direttamente a gara 2 dopo una sistemata al tracciato di gara.

Vince L’Olandese Doensen, ma il resto del podio è tutto tricolore, con la seconda piazza di Rispoli su Tm, terzo posto per Simone Mancini su Fantic. Ottimi risultati per i nostri portacolori. Molto ben piazzati altri nostri piloti, quinto Gaspari,nono Alvisi,undicesimo Bellei e quindicesimo Mantovani.

Grazie ad un sole splendente e al buon utilizzo della pausa per sistemare il tracciato e alla riapertura anche del ferro di cavallo, la pista si presenta ora in consizioni perfette, e siamo quindi pronti per le 4 manche del pomeriggio. Gara 1 Mx2 vede vincitore ancora Liam Everts, secondo come in qualifica Langelfelder e terzo il nostro Adamo, quinto si conferma Valerio Lata, mentre Zanchi complice una non perfetta partenza chiude undicesimo.

In Mxgp gara 1 ha visto vincitore Gajser, secondo Prado e terzo Herlings ,tutti e 3 vicinissimi ed autori di belle battaglie.

Ottavo il nostro ”Bona”, tredicesimo Tropepe, subito dietro Guadagnini.

Col passare del tempo e grazie ad un buon sole la pista ora si presenta davvero in eccellenti condizioni .

Siamo quindi pronti per le ultime 2 manche

In Mx2 domina l intera frazione il giovanissimo Sasha Coenen, secondo il fratello Lucas Coenen su Husquarna ,mentre terzo udite udite si piazza il nostro Lata alla sua prima gara mondiale in Mx2 e presente come wild card. Grandisssimo Valerio, testa, cuore e tanto gas.

Adamo si piazza quinto, mentre Zanchi chiude nono con un bel risultato nella top 10.

Quindi la classifica assoluta, vede vincitore Sasha Coenen a pari punti con Everts, ma secondo assoluto in virtù del piazzamento peggiore in gara 2.Terzo assoluto al suo esordio mondiale per Lata, che incornicia così un week end molto emozionante e ricco di soddisfazioni.

Quarto assoluto Adamo, mentre Zanchi chiude decimo.

Chiudiamo con l ultima manche della giornata, con gara 2 MxGp

Torna alla vittoria Herlings, secondo Gajser e terzo l’alfiere Kawasaki, Jeremy Seewer

Ma la notizia è lo zero di Prado, dovuto ad una caduta di gruppo alla

seconda curva dopo la partenza, Jorge ha provato a ripartire ma dopo pochi giri è stato costretto al ritiro a causa delle condizioni della sua Gasgas danneggiata nella caduta. Questo zero lo fa allontanare da Gajser di ben 34 punti, vedremo con il proseguio del campionato come cambierà la classifica e se Jorge sarà in grado di ricucire le 34 lunghezze. Gli altri Italiani in zona punti sono Guadagnini che chiude settimo, Monticelli buon undicesimo, Bonacorsi

dodicesimo, quindicesimo Quarti, diciassettesimo Zonta e Simone Croci.

Il week end quindi volge al termine,desso 2 settimane di pausa perché si vola in Indonesia per il doppio Gp.

Rimanete sintonizzati perché i campionati si stanno facendo interessanti e combattuti e noi ovviamente vi terremo aggiornati

📸Alberto Rigon(berto.photo77)

✍️Redbaz48

