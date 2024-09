ALTOMILANESE – Il nostro territorio è stato attraversato da tanti ‘Uomini di qualità’ la cui memoria è andata perduta per l’avanzare di una ‘modernità’ che non ha tempo né voglia rivangare certe presenze (filantropi, scienziati, ecc.) che hanno fatto crescere le nostre comunità. Nella nostra ormai lunga vita abbiamo avuto modo di conoscere sulla ’carta’ questi personaggi e a loro vogliamo rendere grazie, uno alla volta, ben sapendo che Google, il ‘Dizionario biografico degli Italiani’ li ha già ‘catalogati’.

ERCOLE FERRARIO da Samarate. Credo che il paese dove è nato Ercole Ferrario (23 marzo 1816) sia quello che ha il maggior numero di libri di storia locale grazie a questo medico, scienziato, agronomo, sociologo, patriota e anche sindaco del paese. Per onorarne la memoria nel 1997, in occasione del centenario della morte, Marco Sandroni ha scritto la biografia che mancava e dove è possibile saperne di più di questo personaggio.

UOMINI NOSTRI: Ercole Ferrario was last modified: by