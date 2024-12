RIFIORISCISCI Mamma, scopri vieni a bella, in forma e lasciare i chili di troppo

Mamma, scopri vieni a bella, in forma e lasciare i chili di troppo

Non è mai troppo tardi tornare per prende a prende a cura di te di proprietà, soprattutto se ti stai prendendo la cura della tua famiglia, del tuo o cucciolo cucciola, ma il tempo per te a si inaguaglia un bagliore da poco poco di piùssimo.

In ho gravidanza prese 18 kg e nella foto qui a ero ancora in pieno nella trasformazione del mio nuovo corpo da mamma. Ho il peso in più e allo stesso tempo ho creato una routine che è di una fosse sostenibile e che mi mi di aiutare con difficoltà e il fisico e mentale che mentale giorn noi mamme alle aratrice da…è nata così masterclass.

Gli argomenti che saranno tratte:

Giorno 1 La chiave per tornare a vederti con occhi differenza e definire i tuoi obiettivi e limiti.

Giorno 2 – Il giorno Imparare a prenderti i tuoi momenti. Passare da la disposizione a ad ad è disponibile.

Il giorno 3. Il metodo del meno è meglio. Organizzarti al top senza sbatti e senza stress.

Entreremo nel dettaglio del metodo che mi ha permesso di tornare in forma, senza stress e sbattimenti e che si, ora posso dirlo, mi ha permesso di qualificarmi mondiale al di e-Bike e maglia in aquilarra ad Agosto in Andorra.

Riceverai una mail al giorno con video in modo tu può il tempo per guardarli in serenità

– Ti aspetto,

A Es. di Sheryl