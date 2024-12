Week end dell’8 dicembre per conoscere i tesori nascosti di Varese e provincia, dall’Eremo di Santa Caterina del Sasso sul Lago Maggiore, al sacro Monte, per arrivare alla Chiesa di Sant’Ambrogio a Molina di Barasso

Archeologistics, azienda che si occupa di promozione culturale e museale nel territorio di Varese, promuove tre appuntamenti per passare insieme il prossimo weekend, esplorando e conoscendo alcuni luoghi simbolo del territorio di Varese.

Venerdì 6 dicembre alle ore 11.00 vi aspetta il secondo appuntamento di “Straordinarie Natività”, il programma di visite guidate che vi porta a conoscere la rappresentazione del Natale attraverso i secoli e i luoghi della provincia di Varese e del Ticino. Per questa occasione, la protagonista sarà la Natività ritrovata nella Chiesa di Sant’Ambrogio a Molina di Barasso: una piccola chiesetta che ha visto un importante lavoro di restauro nel 2011 che ha riportato alla luce una Natività nascosta. La visita sarà l’occasione per conoscere la storia di questa chiesa, costruita all’inizio del XII secolo e sorta in prossimità dell’ospedale fondato qualche anno prima da Alberto da Brignano.

Sabato 7 dicembre e domanica 8 dicembre, invece, due luoghi simbolici del nostro territorio si arricchiscono di visite: l’Eremo di Santa Caterina del Sasso e il Sacro Monte.

All’Eremo di Leggiuno, sul Lago Maggiore, ospiterà l’azienda agricola My Happy Place che cura un moreto di circa 4.400 mq dal quale produce composte, succhi e smoothies che potrete degustare al termine delle visite guidate che si terranno in entrambe le giornate alle ore 11.00 e alle ore 14.30. Ricordiamo anche che l’Eremo è uno dei luoghi che potete raggiungere con la navetta che vi porta ad immergervi nella magia del Natale grazie alle ormai tradizionali Lucine di Leggiuno, che saranno aperte al pubblico dal 5/12.

Al Sacro Monte di Varese è in arrivo un weekend di aperture e visite straordinarie: dalle ore 10.00 alle ore 17.00 potrete trovare il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario aperti in via eccezionale. Durante queste giornate sono previste, incluse nel biglietto, delle visite guidate alla Cripta così da poter conoscere la storia e le evoluzioni delle chiese del borgo, fino ad arrivare al Santuario odierno. Per completare la storia del luogo, trovate alle ore 15.00 di entrambe le giornate delle visite guidate su prenotazione alla Casa Museo Pogliaghi: la dimora custodisce le opere dell’artista milenese e la collezione internazionale di oggetti e di reperti che nel corso della sua longeva vita Pogliaghi ha collezionato.

