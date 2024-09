Domenica 8 settembre, la comunità di Busto Garolfo saluterà Don Ambrogio Colombo, che, dopo 14 anni di servizio instancabile nella nostra parrocchia, andrà in pensione (in precedenza, Don Ambrogio ha prestato servizio per 20 anni a Lissone e 17 a Robecco sul Naviglio). È un momento di grande emozione per tutti noi, e personalmente sento il dovere di esprimere un profondo ringraziamento per l’opera svolta da Don Ambrogio in questi anni.

Con Don Ambrogio ho avuto l’opportunità di collaborare strettamente per numerose iniziative che hanno arricchito la nostra comunità. Una persona mite, sempre aperta al dialogo e al confronto, con la quale è stato possibile costruire progetti concreti e di grande valore. Don Ambrogio non ha mai chiesto inutilmente: ogni volta che si è presentato in banca per richiedere contributi o sostegno, l’ha fatto perché c’era un reale bisogno, perché ne valeva davvero la pena.

Insieme abbiamo realizzato tante iniziative importanti, come il microcredito e gli interventi di solidarietà per l’avviamento al lavoro. Recentemente, un esempio tangibile del suo impegno è stato il corso per Asa (Ausiliari Socio Assistenziali), che siamo riusciti a organizzare qui a Busto Garolfo grazie a una sinergia tra pubblico e privato. Questo corso, il primo del genere nel nostro paese, risponde a una necessità concreta della nostra comunità, offrendo una formazione specialistica e uno sbocco immediato nel mondo del lavoro. È una dimostrazione del valore di Don Ambrogio e della sua capacità di operare per il bene comune, sempre con trasparenza e dedizione.

La collaborazione con Don Ambrogio è sempre stata caratterizzata dal rispetto reciproco dei ruoli e dalla consapevolezza di ciò che era davvero possibile realizzare insieme. È un uomo che ha lavorato incessantemente per il bene della nostra comunità e che nell’ultimo anno ha avuto al suo fianco il bravissimo don Giovanni Patella, che sono certo ne continuerà l’opera e di cui il prossimo 22 settembre festeggeremo l’ingresso ufficiale come nuovo parroco del paese.

A nome della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, e personalmente, voglio ringraziare Don Ambrogio di cuore per tutto quello che ha fatto e per il prezioso esempio che ci lascia. Gli auguriamo ogni bene per il futuro, con la certezza che il suo contributo continuerà a vivere attraverso le opere e le persone che ha saputo ispirare.

Grazie, Don Ambrogio.

