Next Fertility Procrea: 2° International Meeting

Questo congresso riunisce alcuni dei maggiori esperti internazionali in Medicina della Riproduzione (ginecologi, embriologi e andrologi) che discuteranno le ultime innovazioni diagnostiche e terapeutiche in questo campo.

La opportunità di una valutazione del maschio di ogni coppia infertile da parte di un esperto andrologo verrà sottolineata dal Prof. Aleksander Giwercman (Malmӧ), past President della European Academy of Andrology, mentre la Dr. Monica Muratori (Firenze), il Prof. Amarnath Rambhatla (Detroit) e il Prof. Nicolas Garrido (Valencia) presenteranno la importanza diagnostica e prognostica dei test funzionali spermatici sulla fertilità maschile spontanea e in corso di fecondazione in vitro: tutte procedure ancora oggi trascurate in circa tre quarti dei Centri di Medicina della Riproduzione.

La azoospermia non-ostruttiva interessa circa un uomo infertile su dodici ed è spesso purtroppo gestita col fin troppo facile ricorso al seme di donatore. Oggi con le più raffinate tecniche microchirurgiche è possibile reperire spermatozoi nei testicoli di circa il 58% di questi soggetti, e la gestione di questi casi in Centri superspecializzati e di grande esperienza, sia previa una adeguata preparazione dei pazienti (Prof. Dimitrios Goulis, Thessaloniki), sia con una oculata selezione degli spermatozoi (Prof. Kaan Aydos, Ankara), e specie attraverso il recupero di spermatozoi e ovociti nello stesso giorno, consente a oltre la metà di queste coppie di avere uno o più figli: ne parleranno i Professori Germar Pinggera (Innsbruck), Giovanni M. Colpi (Lugano) e Emre Bakircioglŭ (Istanbul). Verranno anche affrontati il dogma tuttora imperante che per la ICSI si debbano solo usare spermatozoi mobili e ben conformati (Prof. Marjan Sabbaghian, Teheran) e il complesso problema della crioconservazione di infime quantità di spermatozoi (Prof. Ariel Berkovitz, Tel Aviv). In aggiunta, la Prof. Verena Nordhoff (Mŭnster) presenterà una novità sulla diagnostica genetica degli spermatozoi.

Verranno discusse problematiche ginecologiche di notevole spessore, causa di infertilità naturale e che possono impattare negativamente pure sul ricorso alla fecondazione in vitro, quali l’endometriosi e la adenomiosi (Prof. Laurie Henry, Liege), i ripetuti fallimenti di impianto (Prof. Paul Pirtea, Suresnes/Parigi), l’inadeguata stimolazione ovarica (Prof. Giuseppe D’Amato, Bari).

L’aumento dei casi di insufficienza ovarica precoce e la scarsa risposta ovarica alla stimolazione ormonale saranno oggetto di due Letture Magistrali, rispettivamente ad opera dei Professori Sophia Kalantaridou (Atene) e Paolo Emanuele Levi Setti (Rozzano/Milano).

Verranno pure presentati ulteriori argomenti controversi o trascurati, quali la utilità reale dei numerosi nutraceutici in commercio nella infertilità di coppia (dr. Maurizio Dattilo), i rischi potenziali dei bimbi nati con la riproduzione assistita (dr. Romualdo Sciorio, Lausanne), le malformazioni uterine (dr. Luisa Di Luzio, Lugano), l’uso di spermatozoi testicolari al posto di quelli del seme (prof. Ates Kadioglŭ, Istanbul), il difficile vissuto di una coppia infertile alla disperata ricerca di un figlio (dr. Maria Cristina Florini, Bologna).

Un argomento più che controverso, tra scienza e marketing, e oggetto negli ultimissimi anni di un vibrante dibattito tra supporters e specialisti più prudenti, quali sono le diagnosi genetiche degli embrioni prima del loro trasferimento in utero, sarà trattato da uno dei massimi esperti del settore, il prof. Raul Orvieto (Tel Hashomer) con una lettura su invito seguita da attesa e verosimilmente alquanto accesa discussione.

Una lettura magistrale del prof. Dominique De Ziegler (Parigi) sulle nuove frontiere della Medicina della Riproduzione concluderà il Meeting.

Il Congresso, che ha ottenuto il patrocinio di varie Società Scientifiche, è presieduto da tre noti esperti (i dottori Marina Bellavia, Ettore Caroppo e Giovanni M. Colpi) e annovera nel suo Comitato Scientifico uno scienziato di primo piano come il Prof. Ashok Agarwal (Cleveland), presidente e fondatore del Global Andrology Forum.

Fedele alla sua idea di favorire al massimo la comunicazione scientifica, Next Fertility Procrea concede l’accesso gratuito al Meeting a tutti i Medici e Biologi del settore a agli esponenti dei Mass-Media.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per registrarsi: https://www.dolphinorganization.com/nextfertilityprocrea2024

2nd INTERNATIONAL MEETING: “THE FUTURE OF A.R.T.”

Milan, Italy | 13 -14 September 2024 Hotel NH Collection Milano CityLife