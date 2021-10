Castano Primo e il “Pranzo del Cuore”. Uno degli obbiettivi… la ricerca di Volontari!

comunicato stampa

“Castano ha un grande cuore, non ci stancheremo mai di dirlo! Basta dare una piccola spinta per essere travolti da partecipazione, generosità e affetto. Con il “Pranzo del Cuore” abbiamo vissuto un grande momento di comunità, un’occasione per stare insieme e per fare del bene. I posti si sono esauriti in pochi giorni e questo ci ha consentito di raccogliere un contributo importante da devolvere all’associazione Noi con Voi che si occupa di accogliere i bambini di Chernobyl a Castano in alcuni periodi dell’anno, viaggi che per questi bambini significano vita.

Un ringraziamento a tutti i commercianti di Castano che hanno voluto contribuire a questo momento di comunità con le loro donazioni.

Grazie alla parrocchia con cui la collaborazione è stata eccezionale ed in particolare alle persone in cucina che hanno reso tutto questo possibile, compreso i Nostri Alpini sempre disponibili e pronti a rispondere quando gli si chiede una mano.

Il mese d’ottobre per noi è stato molto intenso, siamo partiti con la raccolta di 80 scatoloni di vestiti, lettini, passeggini, giochi e molto altro devoluto alla Croce Rossa per i bambini afgani profughi in Italia.

Abbiamo proseguito con una splendida mostra di bonsai “castanesi” che hanno portato bellezza, eleganza e un po’ di atmosfera e filosofia orientale in mezzo a noi.

Abbiamo chiuso il mese con il Pranzo del Cuore all’interno della Festa Patronale, un grande momento di comunità e di solidarietà. Ora è il momento di ripartire con altri progetti, alcuni già in cantiere, per dare il nostro contributo e rendere

Castano una città più bella.

Per fare questo e poter offrire sempre più eventi abbiamo bisogno anche di nuove energie, se volete entrare a far parte di progettando o volete collaborare con noi contattateci sui social o al nostro numero 353 4331854.

“Vi aspettiamo”

Flavio Gajo

Presidente del Gruppo Progettando Castano Primo