Villa Cortese – Un pomeriggio all’insegna del ‘ben – essere’ per i Residenti del Nucleo Protetto della Casa Famiglia di Villa Cortese gestita dal gruppo Sodalitas.

E’ quanto andato in scena qualche giorno fa, complice la disponibilità di Silvia Boioli, consulente di mindfulness e nipote di una delle Residenti.

“Abbiamo vissuto una bellissima esperienza, con ricadute positive per fisico, mente e corpo”, racconta Valentina Busalacchi dell’equipe animativa della Casa Famiglia.

“In particolare con il suono delle campane tibetane abbiamo cercato di percepire sensazioni benefiche e salutari. Sappiamo come queste pratiche aiutino molti a ridurre lo stress, vivendo una sensazione di rilassamento e contribuendo a ricreare equilibrio ed armonia nel fisico”.

“In Casa Famiglia – conclude Valentina Busalacchi – cerchiamo di sperimentare anche nuove proposte come questa che hanno subito destato interesse e curiosità nei Residenti. Una piacevole sorpresa il cui fine ultimo resta il ‘prendersi cura’ della persona”.

Un pomeriggio all’insegna del “ben-essere” con i suoni delle campane tibetane was last modified: by