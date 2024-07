Al Centro Diurno Integrato “Vittorio Crespi” si sono infatti da poco svolte le Olimpiadi a cui hanno partecipato tutti gli Ospit

Villa Cortese, 4 Luglio 2024) – “Il 2024 è l’anno dei giochi olimpici. Il riferimento non è solo ai prossimi giochi di Parigi, ma a quelli di Villa Cortese. Al Centro Diurno Integrato “Vittorio Crespi” si sono infatti da poco svolte le Olimpiadi a cui hanno partecipato tutti gli Ospiti”.

L’animatrice Marika Brignani esordisce così nel racconto di questa bella iniziativa svoltasi presso il CDI della Casa Famiglia del Gruppo Sodalitas.

“Un po ‘ di competizione ed allegria fa bene a tutte le età, e allora perché non mettersi in gioco? Le attività hanno messo in campo sia il fisico sia la mente dei partecipanti”. Le proposte sono state curate dalla fisioterapista e dalle animatrici del CDI, Manuela e Marika, con la preziosa collaborazione delle operatrici socio sanitarie, Claudia e Paola.

“Nella parte motoria i focus sono stati coordinazione, postura ed equilibrio, con attività come il basket e il lancio del peso. Le proposte di stimolazione cognitiva, come il cruciverba e l’indovina chi?, hanno favorito la memoria, l’attenzione e il ragionamento”.

“Partecipare alle attività di gruppo -prosegue Marika- sostiene la relazione e la collaborazione. Le Olimpiadi sono state anche un’occasione per provare a fare cose nuove, divertendosi e accompagnati dall’incoraggiamento degli altri”.

“Questo è lo spirito che si respira al Centro Diurno: stare insieme e stare bene secondo quelli che sono i valori del ‘Progetto Vita’ che animano tutte le attività in Casa Famiglia”, conclude il coordinatore Lorenzo Pobbiati.