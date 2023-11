Un Aperipizza speciale per festeggiare l’arrivo dell’autunno

VILLA CORTESE – Un Aperipizza speciale in Casa Famiglia a Villa Cortese a ridosso della festa di Ognissanti. Martedì 31 Ottobre, infatti, nel tardo pomeriggio è andata in scena la ‘Festa d’Autunno’ “Si è trattato di un momento molto sentito ed apprezzato dai Residenti della nostra RSA.

Ci stiamo riappropriando – spiega Valentina Busalacchi, dell’equipe d’animazione della struttura socio sanitaria del Gruppo Sodalitas– di quei momenti di vita e di aggregazione così essenziali per la vita della nostra comunità”.

All’iniziativa hanno risposto con entusiasmo non solo i Residenti, ma anche molti familiari che hanno colto questa occasione per trascorrere ore serene accanto ai loro cari.

Anche la musica ha animato il pomeriggio, con gli amici Sergio e Lucia, ormai una presenza fissa in Casa Famiglia.

“Sergio e Lucia che oltre ad essere un coppia musicale molto apprezzata sono anche marito e moglie – conclude Valentina – e vengono spesso a trovarci: hanno saputo allietare al meglio la serata con le loro canzoni. Familiari e ospiti hanno apprezzato l’allegria e la spensieratezza contagiosa”.