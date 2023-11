CASA FAMIGLIA DI SAN VITTORE OLONA: GRANDE FESTA PER L’ULTRACENTENARIA SIGNORA REBECCA

SAN VITTORE OLONA – Cento più uno: questo l’importante traguardo raggiunto dalla Signora Rebecca Repossini, che nei giorni scorsi ha festeggiato presso la Casa Famiglia di San Vittore Olona questa speciale ricorrenza.

“La signora –sottolinea la Coordinatrice di Fondazione Mantovani Giuliana Soldadino– è un esempio per tutti noi: una persona che si è dimostrata sempre forte e tenace anche nei momenti di difficoltà”.

Originaria di Parabiago, la Signora Rebecca ha trascorso la sua infanzia a Vaprio D’Adda. Sposata giovanissima, si dedica a lungo ai suoi genitori, accompagnandoli e accudendoli.

Da sempre impegnata nel sociale e in particolare presso la Parrocchia e la San Vincenzo locale, dal 2019 torna nell’Alto Milanese ed entra nella Casa Famiglia di San Vittore Olona.

“Abbiamo voluto organizzare una grande festa con Residenti, personale e familiari: tutti hanno trasmesso il loro affetto ed amicizia. Questa è ormai la sua casa e come ogni famiglia le persone speciali meritano tutto il nostro amore ed attenzione”.