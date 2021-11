CASA FAMIGLIA SAN VITTORE OLONA. ALTISSIMA ADESIONE PER TERZA DOSE BOOSTER

S. VITTORE OLONA – Avanti con i vaccini. Si sono concluse le somministrazioni inerenti la terza dose Booster ai Residenti della Casa Famiglia di San Vittore Olona. Tutte le dosi fornite dalle autorità sanitarie sono state utilizzate a beneficio degli anziani, che hanno risposto con convinzione a questo nuovo appello.

ALTISSIMA ADESIONE – “Tutti i residenti hanno partecipato con convinzione a questo nuovo ciclo vaccinale. Per un piccolo numero di ospiti –sottolineano dalla Direzione- occorrerà invece attendere il superamento dei sei mesi come da protocollo medico-sanitario e tutti saranno ovviamente vaccinati entro la fine dell’anno”. Completata la somministrazione anche per un primo numero di operatori in base alle dosi ricevute; si proseguirà nei prossimi giorni anche su questo fronte appena verranno consegnate le dosi richieste.

ALLEANZA CONTRO IL VIRUS – “Siamo molto soddisfatti della risposta che anche in questa circostanza, c’è stata da parte di tutti. E’ un ulteriore tassello che si aggiunge nell’alleanza contro il virus che fin da subito la nostra Casa Famiglia, su indicazione di Fondazione Mantovani, ha messo in atto insieme a familiari ed operatori. L’obiettivo è ovviamente tutelare e proteggere i nostri anziani. Teniamo per questo alta la guardia e seguiamo con attenzione l’evolversi della curva epidemiologica, mettendo in atto tutte le precauzioni e i protocolli di sicurezza indicati dalle autorità nazionali e regionali”.