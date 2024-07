ALTOMILANESE – Qui da noi, ma anche in buona parte del mondo, Malpensa è sinonimo di aeroporto, visto che da almeno un secolo si parla che ‘quella giovine terra morenica, secca, piatta, avrebbe ospitato un grande aeroporto’, per naturale destinazione d’uso.

“Il sole alto brucia il verde magro ed assetato. La silice sterile, il ciottolo levigato dalla corsa del tempo, le ombre non si allungano nella sera, ma giocano timide e mobili coi modesti rilievi del terreno, tra le basse ginestre… Cede al vento con dolcezza l’erica, dome sott’essa la cicala e corre la vipera…Terra di caccie e di speranze agricole la cantarono i poeti: Manzoni, carezzando col bastone la ginestra; D’Annunzio, sul cavallo ben pettinato. Infine, i pionieri del volo fecero alzare lee prime macchine…” (VICTOR PICENI, La Malpensa, dono della natura e certezza dell’avvenire, in ‘Rassegna Gallaratese di Storia Patria, 3/1950).

Sono tanti gli abitanti dell’Altomilanese che hanno trovato nell’aeroporto ‘Silvio Berlusconi’ un posto di lavoro.

MALPENSA HA UN PASSATO PROFONDO: DA OGGI (11 LUGLIO 2024) L'AEROPORTO PORTA IL NOME DI SILVIO BERLUSCONI