Fase 2, si allo sport

Con l’imminente arrivo della fase 2, che scatterà il 1 Maggio, è ora chiaro che alcune delle attività sportive potranno ripartire.

Quindi per i nostri lettori sportivi buone notizie; si potrà ritornare a praticare sport all’aria aperta. La condizione fondamentale sarà il distanziamento sociale e la possibilità di uscire solamente individualmente. Gli allenamenti sono consentiti per atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle federazioni. Nessun assembramento sarà ovviamente consentito.

Non tutti gli sport saranno consentiti, infatti per gli sport di squadra è ancora presto per la ripresa, mentre l’ok è arrivato per sport come il ciclismo, il running, la vela, il tennis (con determinate accortezze), il nuoto in acque libere ecc (fonte gazzetta dello sport).

Nessuna citazione per quanto riguarda le strutture intese come palestra private o comunali.