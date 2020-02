A Fara Novarese impianto motocrossistico ora è gestito da Mx Novara project

Mx novara project è una società sportiva nata nel 2017, con obiettivi ambiziosi nell’ambiente dell’off road.

È loro infatti la gestione dello storico impianto motocrossistico di Fara Novarese. Da qualche mese stanno lavorando al rinnovo e alla pulizia dell’impianto per renderlo sicuro, divertente e accogliente per i piloti e non solo. Ed è con mio grande piacere confermare quanto detto sopra, domenica scorsa la pista era davvero al massimo del suo potenziale.

Grazie all’affiliazione con le principali società motocrossistiche, presso il loro motoclub si ha la possibilità di tesserarsi sia FMI che ASI.