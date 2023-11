In morte del Consigliere comunale Romano Bonazzi: “Ciao compagno”

TURBIGO – L’avevamo intravisto l’ultima volta al funerale del comandante della Polizia Locale, Fabrizio Rudoni. Un breve cenno di saluto. L’ultimo.

Negli anni Ottanta, al tempo della militanza nel Partito Socialista, avevamo battagliato assieme, animati dalla volontà di rinnovamento, con l’intento di fare qualcosa di buono per il paese. Lui era originario della provincia di Ferrara (ritornava sempre per le ferie), ma si era integrato bene nella realtà locale, dove aveva lavorato nelle cave del Ticino fino alla pensione.

Classe 1939, fu eletto Consigliere comunale nelle elezioni del maggio 1985 (nella foto). In seguito aveva ricoperto cariche importanti nell’Asl e in altre realtà politiche. Una brava persona, un grande lavoratore, un amico. I funerali si terranno, domani, sabato, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale. Condoglianze alla famiglia

