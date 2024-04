E’ in programma la rappresentazione teatrale dal titolo “Il rogo dei libri” che si terrà venerdì 19 aprile alle ore 21 al Teatro Fratello Sole a Busto Arsizio, via Massimo d’Azeglio, 1, con ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti.

L’opera teatrale prende spunto dal Rogo dei libri, l’episodio storico che vide in Germania, nel 1933, all’inizio della dittatura nazista, la distruzione materiale e simbolica, in molte città della Germania, dei libri che esprimevano idee non condivise dal regime. Un attacco tremendo alla libertà di pensiero e di espressione e alla cultura, terribile presagio delle tragiche iniziative del III Reich che sarebbero seguite.

La rappresentazione teatrale sarà della Compagnia ViandantiTeatranti, con la regia di Fabrizio Bianchi. La iniziativa teatrale nasce da un’idea di Ernesto Speroni che ha curato la sceneggiatura con Fabrizio Bianchi e Maria Chiara Vita.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo e alla collaborazione di ANPI Busto Arsizio, ACLI Busto Arsizio, Comitato Soci Coop di Busto Arsizio e Cassano Magnago, SPI CGIL, Raggruppamento Patrioti Alfredo Di Dio, Associazione Amici di Angioletto, AUSER Busto Arsizio, Legambiente BustoVerde, Movimento per Busto, Noi della Comerio Ercole 1885, RSU Comerio.