UNA GIORNATA MOLTO SPECIALE PER I RESIDENTI DELLA CASA FAMIGLIA

(San Vittore Olona) – E’ stata davvero una giornata molto speciale quella che lunedì 9 Settembre hanno vissuto i Residenti della Casa Famiglia di San Vittore Olona. “Come ogni anno, infatti, – spiega la Coordinatrice Giuliana Soldadino – la nostra Casa Famiglia partecipa attivamente a questo momento di grande richiamo per tutto il paese”.

E’ stato così anche quest’anno con una doppia uscita mattutina e pomeridiana. I Residenti accompagnati da volontari e familiari hanno potuto visitare la fiera con i suoi stand, fare qualche acquisto e partecipare anche ad iniziative molto apprezzate, come l’esibizione di un gruppo di musicisti locali e una dimostrazione con cani addestrati per il salvataggio in mare.

“Siamo felici e soddisfatti dell’esito della giornata -conclude Elena Zanzottera dell’equipe animativa della Casa Famiglia – perché i nostri Residenti, non solo sono usciti dalla routine quotidiana, ma hanno potuto sentirsi ancora più parte di questa comunità vivendo momenti di spensieratezza accanto ai loro cari”.