Migranti: Zoffili (Lega), nuovo sbarco a Lampedusa. Lettera a Lamorgese con istanze sindaci

riceviamo e pubblichiamo

Roma, 28 apr – “Italiani chiusi in casa e controllati in strada, porti aperti per gli immigrati. Guardate stamattina a Lampedusa: barca carica di migranti arriva da sola senza controlli in mare sull’Isola. Conte e Lamorgese: sveglia!”. Così scrive, sulla sua pagina Facebook, Eugenio Zoffili, deputato e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, pubblicando il video di una barca carica di un’ottantina di migranti che entra autonomamente in porto.

“Mercoledì scorso nel Comitato bicamerale Schengen abbiamo ascoltato le testimonianze dei sindaci di Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo, che hanno evidenziato numerose problematiche relative alla gestione dei fenomeni migratori in questo periodo di emergenza sanitaria. Oggi – aggiunge Zoffili – ho messo nero su bianco la loro voce e ho scritto al ministro Lamorgese sottoponendole alla Sua attenzione. Giovedì 30 aprile avremo in audizione al Comitato il Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, prefetto Michele di Bari, al quale sottoporrò sia le problematiche sollevate dai sindaci che questo nuovo sbarco avvenuto in assenza di controlli in mare”.

🔴🔴 ITALIANI CHIUSI IN CASA E CONTROLLATI IN STRADA, PORTI APERTI PER GLI IMMIGRATI.Guardate stamattina a LAMPEDUSA: barca carica di migranti arriva da sola senza controlli in mare sull’ Isola.CONTE E LAMORGESE: SVEGLIA! Pubblicato da Eugenio Zoffili su Martedì 28 aprile 2020