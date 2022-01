Il giorno della Memoria, ricordare l’olocausto, si può fare in tanti modi, Maurilio ha deciso che una scenografia era meglio di tante parole.

Cosi oggi 22 gennaio ha posato davanti alla popolazione cuggione la sua opera “LA MEMORIA E’IMPORTANTE PER NON DIMENTICARE” ricordanto anche i nuovi campi: Corea, Cina, Libia ecc…