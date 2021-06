Cuggiono – I circoli dell’Altomilanese di Fratelli d’Italia in piazza per il tesseramento.

I rappresentanti del circolo locale erano in piazza mercato sabato 12 giugno per raccogliere le adesioni.

Sono state parecchie le persone che si sono avvicinate e numerose donne hanno sottoscritto la tessera. “Siamo contenti di queste adesioni al femminile, donne di tutte le età che evidentemente si identificano nella nostra leader Giorgia Meloni, una persona coerente e preparata – ha osservato Giuliana Soldadino, presidente del Circolo cuggionese – Siamo vicini alla gente per sentire le loro esigenze e spiegare le proposte della nostra presidente nazionale”. Presenti anche i rappresentanti dei Circoli di Villa Cortese, Castano Primo e Turbigo a testimonianza della rete di collaborazione che Fratelli d’Italia sta costruendo sul territorio.

É passato a portare il suo saluto l’ex senatore Mario Mantovani che ha parlato di elezioni locali.

“Obiettivo di Fratelli d’Italia è aprire un Circolo in ogni Comune per far sentire la vicinanza della politica alla gente – ha detto Mantovani – Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti elettorali per le amministrative io dico che prima ci vogliono le persone non i simboli dei partiti. Per fare il sindaco bisogna essere innamorato del proprio paese e lavorare per i cittadini”. Inevitabile chiedere all’ex sindaco di Arconate un commento sulla sua assoluzione per autoriciclaggio. “Sono ovviamente contento, del resto per tre volte la Procura di Milano ha dovuto cambiare il capo di imputazione. Finalmente il giudice ci ha dato ragione con il non luogo a procedere. Ci accusano di fatture false, dimostreremo anche lì che non esistono” ha commentato Mantovani.