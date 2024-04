TURBIGO – La festa del Ramadan si svolgerà nel campo di calcio ‘allenamenti’ posto nelle adiacenze del campo sportivo dell’Unione Sportiva Turbighese. E’ quanto è stato definito nell’incontro in Prefettura tra i rappresentanti della comunità musulmana turbighese e l’Amministrazione Comunale.

SI’ ALLA FESTA DEL RAMADAN AL CAMPO SPORTIVO was last modified: by