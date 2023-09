Riconoscimenti civici agli anziani: Ernestina è la ‘regina’ (101 anni)

TURBIGO – La ‘Festa d’Autunno’, organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali, vede il tradizionale appuntamento con chi è riuscito a superare la terza età per puntare al secolo di vita. Tante le donne, ma non tutte hanno presenziato e anche i pochi uomini che ce l’hanno fatta a tagliare il traguardo sono rimasti a casa. Ecco i nominativi:

I NOVANTENNI

1- BARBIERI Caterina Maria; 2 – BIANCHI GINA; 3 – BOSCO Giuseppina; 4. – COLOMBO CARLA; 5 – CORBETTA Luigia; 6 – DE RIVI Giovanna; 7 – GIUDICI Maria; 8 – MONTICELLI Giovanna; 9 – ORILIERI Bice Lucia; 10 – STEFANIN Anna; 11 – STEFANONI Costantina; 12 – AIROLDI Francesca; 13 – ANTONELLO Lelio; 14 – CAPELLETTI Maddalena; 15 – DE MARTINES Antonia; 16 – FERRI Antonio, già assessore comunale; 17 – MEAZZA Angela; 18 – MODOLO Giovanna; 19 – PADOAN Cesare; 20 – RUGGERI Sergio; 21 – SESINI Attilio.

OLTTRE I NOVANTENNI

Nella realtà turbighese si contano anche cinque 95enni: 1 – GARASCIA Teresa; 2 – GRASSI Giuseppe, già elettricista; 3 – MERLOTTI Maria Luisa; 4 – VAI Luigia; 5 – VAVASSORI Antonia e una ultra centenaria PASTORI Ernestina (foto)

DIDA Ernestina Pastori (101 anni