Intervistare gli ultimi partigiani è diventato un modo per ricordare gli uomini e le donne con i fazzoletti rossi-azzurri-verdi-bianchi che andavano avanti a croce alzata contro la tempesta. I risultati di quella che fu la Resistenza sono quelli che sono e, recentemente, Flora, Monti, 90 anni, staffetta a 13 anni, intervistata dal ‘Corriere’, si dice delusa dell’Italia di oggi. E’ quanto ci ripete da anni il nostro ‘Massiccio’(alias Alessandro Maiocchi), 95 anni, che in vista della storica ricorrenza ricorda un’altra donna – vicina al presidente Scalfaro – la partigiana-maestra Rina Musso (1898-1989) a cui Novara ha dedicato una Via alla ‘Bicocca’ dove aveva insegnato per 40anni.

Il partigiano ‘Massiccio’ ricorda la partigiana Rina Musso was last modified: by