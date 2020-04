Castano Primo: pesanti sanzioni per chi non usa la mascherina. Punito con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000.

Riceviamo e Pubblichiamo

Controlli anche la domenica delle palme, sanzionato dalla Polizia locale di Castano Primo un residente del limitrofo comune di Turbigo. Da oggi sanzioni da 400 a 3000 euro per chi non usa le mascherine

Anche in questa domenica delle palme non si ferma l’azione di controllo nel rispetto delle restrizioni per l’emergenza COVID-19 della Polizia locale di Castano Primo.

Oltre ai vari controlli domiciliari questa mattina gli agenti del Comando di piazza Mazzini hanno effettuato posti di controllo sulle strade di accesso al paese, verificando gli spostamenti di vari soggetti in transito, tra questi veniva sanzionato un cittadino residente nel limitrofo comune di Turbigo che si stava recando a Castano Primo per prelevare al bancomat seppur nel proprio comune di residenza vi fosse più di una banca con sportello automatico.

Si rammenta altresì alla cittadinanza che in aderenza alla nuova ordinanza di Regionale Lombardia n.521 del 04.04.2020, da oggi in vigore:

“Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Il mancato uso di tali dispositivi prevede sanzioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.