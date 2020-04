Elisoccorso, ambulanza (Azzurra Soccorso) e carabinieri sono intervenuti oggi pomeriggio, domenica delle Palme, per soccorrere una persona colta da malore nella propria abitazione. L’intervento dei sanitari è stato tempestivo. Hanno praticato le prime cure sul posto, stabilizzato la persona che poi è stata trasferita in elissoccorso in ospedale. Al momento non conosciamo le sue condizioni. I carabinieri stanno continuando gli accertamenti.

