MXGP Gran premio del Trentino

Torniamo a parlare di motocross in occasione del quarto round del campionato del mondo per il Gp del Trentino nella favolosa cornice di Pietramurata sul circuito Ciclamino.

Week end perfetto sotto tutti gli aspetti, tanti iscritti in ogni categoria, pista ottimamente preparata, ottimo clima estivo e tanto tanto pubblico fin dal sabato ,con tantissimi stranieri ,Svizzeri e Sloveni in primis ,agevolati dalla ottima posizione del circuito

La domenica il colpo d occhio era spettacolare con pubblico a gremire le colline del circuito.

In Mxgp dopo tre vittorie assolute su 3 Gp per lo Spagnolo Jorge Prado la giornata del sabato non andava come sperato, durante la manche di qualifica perdeva la sella ed era costretto al rientro ai box per la sostituzione della stessa e terminava la gara solo al diciassettesimo posto, ma la domenica rimetteva a posto le cose tornando a vincere il Gp con un terzo e un primo posto di manche. Secondo assoluto un tenace Romain Febvre e sul terzo gradino del podio lo Sloveno Tim Gajser

Per quanto riguarda i colori Italiani un Gp sottotono per i nostri piloti, Guadagnini ancora assente per infortunio, il migliore è risultato Emilio Scuteri. diciottesimo assoluto, solo ventiduesimo Ivo Monticelli e ancora più indietro gli altri.

In Mx2 le cose sono andate un po’ meglio per i nostri portacolori, sesto assoluto Andrea Bonacorsi con una grandissima gara 2 dove ha chiuso terzo ,con una manche tutta grinta. Andrea Adamo ufficiale Ktm ha chiuso settimo assoluto, con 2 gare regolari ma non nelle posizioni che gli competono. Lo aspettiamo al riscatto già del prossimo Gp in Portogallo.

In abbinamento a questo Gp ,veniva disputato il secondo round dell’Europeo 125 e dell’Europeo 250.In queste categorie invece i piloti Italiano sono stati

Indiscussi dominatori vincendo l’assoluta sia nella 125 che nella 250.

Nella ottavo di litro vincitore assoluto è stato Simone Mancini. Il pilota Fantic dopo aver vinto gara 1,ha chiuso terzo gara 2 garantendosi la vittoria assoluta. Secondo assoluto ha chiuso Francesco Bellei grazie a un quinto e alla vittoria in gara 2.Terzo assoluto lo Spagnolo Salvador Perez

Da menzionare la

Settima posizione assoluta per un altro nostro portacolori Brando Rispoli in sella alla Pesarese Tm.

Passando alla categoria 250 altra vittoria convincente a bottino pieno per il pilota Laziale Valerio Lata, l’olandese Cas Valk con due secondi posti si aggiudica la seconda posizione del Gp,terzo assoluto lo Spagnolo Francisco Garcia.

Altri Italiani in classifica,sedicesimo assoluto Pulvirenti Alfio Samuele,mentre ventesimo ha concluso Luca Ruffini.

Testo e foto di Marco Bazzardi alians redbaz48