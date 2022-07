Oleggio: Atleta della “Loris Bike Pro Team” ai Campionati Europei

Bielmonte, campionato italiano giovanile MTB 17 Luglio 2022. Giulio Peruzzo, categoria allievi 2° anno, si laurea vicecampione italiano di categoria, ai campionati Nazionali di MTB XCO.

L’alfiere della Loris Bike Pro Team, dopo una brutta partenza, è autore di una grande rimonta, che lo vede concludere il primo giro già in 5 posizione. La sua rimonta continua, giro dopo giro, portandolo a chiudere in 2° posizione, a soli 29″ dal vincitore!

Dopo una grande stagione, dove non è mai uscito dai primi 5 classificati in ogni gara nazionale, e ottenendo ben 6 vittorie, è arrivata la tanto desiderata maglia azzurra, ovvero la convocazione in nazionale, per i campionati europei in terra elvetica !

Da segnalare anche i 2 titoli di campione Provinciale MTB FCI, ottenuti dai Master della Loris Bike Pro Team, Domenico Agostinone e Massimo Di Paolo, grande stagione anche la loro. Per il team , sono ormai oltre 30 le vittorie stagionali, ottenute tra gli allievi, Elite-U23 , Juniores e Master !

“da segnalare anche le ottime prestazioni di Andrea Peruzzo tra gli u23 e Francesco Ganzi tra gli Juniores, in gara al campionato Italiano MTB XCO in valle di Casies”