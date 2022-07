Turbighesi Caduti e Dispersi in Russia

Su Facebook abbiamo ricevuto la seguente missiva: “Buonasera mi chiamo Roberto Venturini faccio parte del gruppo degli alpini di Rivignano Teor, abito da anni a Gorizia, stiamo cercando di impostare un database dedicato ai reduci di Russia di qualsiasi corpo….

Per questo importante lavoro che permetterà alle generazioni future di avere un qualcosa di concreto sui propri avi che in quel conflitto patirono mille atrocità,vi chiedo se per caso riuscireste a farci avere loro notizie…”

E noi le abbiamo prontamente inviate:

1 – Artigliere BONALI Francesco di Angelo e Pasqualina Colombo, nato il 7 febbraio 1920 a Turbigo, artigliere del 17 Rgt. Art. Div, Ftr, disperso sul fronte russo, località Kramentra, il 20 dicembre 1942;

2 – Soldato BOTTIANI Mario di Filippo, nato il 9 febbraio 1915, disperso sul fronte russo (medio Don) il 25 gennaio 1943;

3 – Caporale CARABELLI Pierino di Ernesto e Giuseppina Airoldi nato il 1° agosto 1922, Rgt. Art. a Cavallo, disperso sul fronte russo il 31 gennaio 1943;

4 – Sergente LANGE’ Mario di Pietro e Angelina Cavaiani, nato a Turbigo il 4 giugno 1915, disperso sul fronte russo, località Rossosh, il 16 dicembre 1942, medaglia di bronzo al Valor Militare;

5 – Soldato MEREGHETTI Mario di Leonardo e Claudia Ramponi, nato a Turbigo il 15 agosto 1919, disperso sul fronte russo (medio Don) il 25 gennaio 1943;

6 – Caporale MERLOTTI Enrico fu Domenico e Maria Piantanida, nato il 16 novembre 1919, disperso sul fronte russo il 25 gennaio 1943;

7 – Soldato (artigliere) MERLOTTI Vittorino di Carlo e Giuseppina Tomboni, nato il 25 novembre 1921, ) Rgpt di C. d’Arm. Art., disperso sul fronte russo dicembre 1942/gennaio 1943;

8 – Soldato MONTICELLI Luigi di Celestino e Carolina Rudoni, nato a Turbigo il 24 maggio 1915, fante del 54 Rgt. Ftr. disperso sul fronte russo il 25 gennaio 1943;

9 – Soldato SESINI Giovanni di Domenico e Lucrezia Bonizzi, nato il 21 ottobre 1913 a San Bernardino, disperso sul fronte russo il 25 gennaio 1943;

10 – Caporal Maggiore VARCHETTI Carlo di Gabriele e Michelina Borsa, nato il 13 marzo 1910 a Turbigo, disperso sul Russia dicembre 1942/gennaio 1943;

11 – Caporale VIOLI Ernesto di Giovanni e Adele Solmi, nato il 27 maggio 1918, disperso sul fronte russo il 25 gennaio 1943;

12 – Granatiere CANTARINI Momdino di Angelo e Canizzoli Elvira nato il 16 ottobre 1919 a Turbigo, prigioniero e disperso in Russia, località Uadi-Akarit

(non iscritto nel registro della Popolazione)

Tra il luglio del 1942 e il marzo del 1943 partirono per il fronte russo 229mila soldati italiani e, secondo le stime dell’Unione Nazionale Reduci di Russia, circa 100 mila non fecero più ritorno. Di 56 mila non si ebbero più notizie e sono sepolti nelle fosse comuni in Russia. Di loro rimangono le piastrine che, ogni tanto affiorano, come dalle necropoli preistoriche e che mani pietose cercano di fare avere ai famigliari.