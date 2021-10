Un altro incidente sul lavoro a Turbigo alla centrale elettrica feriti due operai in modo grave

È accaduto all’interno della centrale termoelettrica di Turbigo, Due operai sono caduti da un’altezza di circa 4 metri. Uno di loro, che ha riportato un grave trauma cranico, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’altro, in codice giallo, all’ospedale di Varese il trasporto è avvenuto con l’elisoccorso. Sono caduti dal camino, dell’altezza di circa 40 metri, passando da un piano all’altro. Intervenuti i Vigili del Fuoco e l’Areu. Giunti sul posto anche i Carabinieri per l’avvio delle indagini.

