In un post il sidaco scrive: “IL PRIMO ASSESSORE ALL’ESTETICA E’ STATO INCARICATO! Felici di comunicare che, dopo la nostra presentazione, è stato nominato il primo Assessore all’Estetica in un comune italiano; è una donna e quindi siamo doppiamente felici! Comune di Corbetta , Marco Ballarini , ha infatti incaricato Antonella Cislaghi. Il Sindaco del, ha infatti incaricatoi. Il Comitato Promotore le fa i migliori auguri di buon lavoro, come al Sindaco, alla Giunta e a tutto il Consiglio comunale! Evviva!” Il primo Sindaco che prende sul serio anche questo problema!

Corbetta: Ballarini nomina il primo Assessore all'estetica.. è Antonella Cislaghi.