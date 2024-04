Stanotte, mentre dormivamo, furto in casa

TURBIGO – Che la vita fosse breve e piena di dolore lo sapevamo già. E tanto per stare in tema, stamattina presto, quando ci siamo alzati per prepararci ad andare al corteo del 25 aprile, abbiamo notato in sala che la borsa della moglie e il mio borsello erano rovesciati, con portafogli aperti e carte sparpagliate, tutto in un angolino della sala dove di notte si infiltra un pertugio di luce proveniente dalla illuminazione pubblica della Via Fredda.

Sgomento corro in cortile e vedo che entrambe le finestre hanno due buchetti (probabilmente fatti con un trapano a mano per non fare rumore) per infilarci dentro un attrezzo e ruotare la maniglia e permettere così l’apertura dall’esterno. Ma la certezza dell’effrazione è stata confermata da una porta laterale completamente spalancata. Sono entrati di lì e saliti al primo piano dell’abitazione hanno cominciato a rovistare fino a quando hanno trovato un po’ di soldi. Non hanno esagerato però, non hanno rubato alcun pezzo d’argento, seppure fossero a portata di mano, e non hanno spaccato niente. Hanno prelevato i soldi, chiuso i cassetti…. mancava solamente un biglietto di ringraziamento.

Non avevamo mai subito un furto nel secolo in cui noi e i nostri avi hanno vissuto in questa abitazione della Via Fredda. C’è sempre una prima volta. Abbiamo fatto le nostre riflessioni e ipotizzato chi possa essere stato, non sicuramente un turbighese! Diffondiamo la notizia se non altro per far sapere che bisogna stare sempre più attenti in questo mondo di ladri!

