L’OTTICO RENZO ZANNARDI E LA PASSIONE PER IL CICLISMO

A Turbigo lo conoscono tutti per essere stato l’ottico ‘storico’ di Via Allea, il cui negozio ha cambiato di mano da poco. Ma Renzo Zannardi è anche un grande appassionato di ciclismo e l’ultimo volta che l’abbiamo incontrato a Legnano, alla mostra sulla spada di Turbigo – alla cui realizzazione aveva collaborato la figlia Sara – ci parlò dei suoi libri e di uno in particolare dove scrisse del grande campione turbighese, Raffaele Marcoli.

In questi giorni è salito agli onori della cronaca per la mostra realizzata sulla figura sportiva di Ugo Colombo, ciclista professionista di San Giorgio su Legnano scomparso nel 2019. Su questa figura di sportivo Ugo Zannardi ha scritto un libro dopo aver passato anni a raccogliere cimeli e storie che disegnano il carattere di un ‘campione’ dello sport sano. Di più. L’ottico turbighese ha allestito una mostra dei suoi cimeli nella sede comunale di S. Giorgio su Legnano che, dal 18 maggio, si potrà visitare. In particolare, la sera del 10 maggio alle 20.45, è in programma una conferenza – che ha già avuto come spettatori 1200 bambini – dal titolo: “Ugo Colombo, per lo sport ideale, pulito e sostenibile”

