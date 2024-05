ABBIATEGRASSO – Martedì 7 maggio alle ore 20.30 presso il cinema-teatro di San Pietro ad Abbiategrasso andrà in scena lo spettacolo teatrale pluripremiato “Dita di dama”.

Promotore è il circolo Acli che con questo evento vuole celebrare la Festa del lavoro e ricordare gli 80 anni dell’Associazione, ed insieme intessere reti tra realtà sociali presenti sul territorio. Hanno aderito le associazioni Iniziativa Donna; Conferenza San Vincenzo, Auser, i sindacati Cisl e Cgil, Dedalus e l scuole superiori IIS “Bachelet” e IIS “Alessandrini.

“Dita di dama” è un monologo teatrale tratto dal romanzo omonimo di Chiara Ingrao, politica, sindacalista e scrittrice italiana, figlia dell’ex Presidente della Camera Pietro Ingrao. In scena Laura Pozone, che con la sua bravura ha portato lo spettacolo a superare le 100 repliche in tutta Italia. Lo spettacolo ha ottenuto importanti riconoscimenti, come il Premio del Pubblico al Festival di Resistenza e Memoria Istituto Cervi e il Premio del Pubblico al Premio Ermo Colle 2022.

Il testo, che ha come protagonista una ragazza di diciotto anni, che, nonostante sia la prima della classe, finisce a fare l’operaia. Ambientato nell’autunno del 1969, racconta la storia e i desideri della giovane in un periodo particolare della nostra storia.

