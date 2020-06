Abbiategrasso: tornano a pieno regime tutti i servizi di raccolta rifiuti di AMAGA

SERVIZI DI IGIENE URBANA: DA LUNEDI’ 8 GIUGNO SI TORNA A PIENO REGIME

IL PRESIDENTE PIERO BONASEGALE: ‘IL MIO GRAZIE A TUTTA LA STRUTTURA. ADESSO IL RITORNO ALLA NORMALITA’, MANTENENDO COMPORTAMENTI RESPONSABILI’

Abbiategrasso, 03 giugno 2020 – Prosegue la fase di ripresa dall’emergenza Covid -19 e così da lunedì 8 giugno, AMAGA SpA in accordo con il Comune di Abbiategrasso avvierà a pieno regime tutti i servizi di igiene urbana.

In particolare saranno garantiti i seguenti servizi:

Raccolta rifiuti porta-porta: Resto, Pannolini, Imballaggi in Plastica, Carta e Cartone, Vetro e Metalli e Organico

Resto, Pannolini, Imballaggi in Plastica, Carta e Cartone, Vetro e Metalli e Organico Trasporto rifiuti: presso gli impianti di smaltimento/recupero

presso gli impianti di smaltimento/recupero Spazzamento meccanico e manuale

Disinfezione su richiesta

su richiesta Servizio domiciliare ritiro sfalci d’Erba-Ramaglie e Ingombranti (su prenotazione) . Il servizio di prenotazione è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 telefonando al numero 02.94.60.80.18.

(su prenotazione) Il servizio di prenotazione è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 telefonando al numero 02.94.60.80.18. Apertura Ecocentro – AMAGA S.p.A. Via Fra Pampuri Loc.tà Mendosio

Per INFORMAZIONI sui servizi di igiene ambientale, verificare la propria tariffa e altro consigliamo di consultare l’applicazione “Riciclario”. Nella Sezione News e Documenti potete trovare notizie e consigli su come comportarci in questo periodo di emergenza COVID-19

Il commento del Presidente Piero Bonasegale:

‘Questo per AMAGA SpA e per tutta la sua struttura è stato un periodo particolarmente intenso in cui notevole è stato lo sforzo profuso per garantire alla cittadinanza, pur in una situazione di assoluta eccezionalità, una qualità di servizi ottimale. E’ per questo che colgo l’occasione per esprimere i miei sentimenti di sincera gratitudine a tutti gli operatori, nonché, all’Amministrazione di Abbiategrasso, nostro socio di riferimento, per la collaborazione e le sinergie messe in campo, in settimane cariche di tensione e di legittime preoccupazioni per tutti noi. Ora da lunedì prossimo 8 Giugno, ci sarà un ritorno alla piena operatività di tutti i servizi di igiene urbana garantiti dalla nostra Azienda. Un passaggio che ha anche un valore simbolico per tutta la nostra struttura ma anche per tutti i cittadini. I comportamenti virtuosi e consapevoli, il senso di responsabilità, il rispetto dei protocolli saranno essenziali, affinché questo lento e faticoso ritorno alla normalità possa dirsi definitivo così da mettere pienamente a frutto il lavoro di questi mesi”.