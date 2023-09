GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER 2023:LA CASA FAMIGLIA DI ARCONATE.UN SUPPORTO CONCRETO PER LE FAMIGLIE

ARCONATE – Almeno centoventi persone hanno preso parte giovedì sera al convegno organizzato presso la Casa Famiglia di Piazza Falcone e Borsellino di Arconate in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Un’occasione preziosa di confronto e conoscenza aperto ad esperti, operatori e famiglie.

Notevole a questo proposito, la risposta delle diverse categorie del mondo socio sanitario, così come dei familiari, nonché, del mondo del volontariato del territorio, a testimonianza di come quella dell’Alzheimer sia una tematica quanto mai sentita e attuale.

Titolo del convegno “I disturbi del comportamento: strategia di cura” promosso da Fondazione Mantovani Gruppo Sodalitas e Opera Pia Castiglioni con la partecipazione delle Case Famiglie dell’Alto Milanese di San Vittore Olona, Villa Cortese, Busto Garolfo e Inveruno.

Presente in sala Lucrezia Mantovani, referente per i Progetti Alzheimer delle Case Famiglia, così come il Sindaco di Arconate Sergio Calloni che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale.

Tra i diversi e qualificati relatori da sottolineare l’intervento di Carla Pettenati, Neurologa e Geriatra che con un linguaggio chiaro e al contempo preciso si è soffermata sul ruolo della prevenzione e su come riconoscere la sintomatologia di una patologia così impattante sulla qualità della vita del malato e di chi gli sta accanto.

“Una diagnosi precoce certamente – ha sottolineato la Neurologa – è la prima strategia di cura da mettere in campo così da avere strumenti più efficaci a disposizione anche per quanto concerne i comportamenti da adottare nel quotidiano”.

Una serata che ha colto nel segno, rispetto agli obiettivi prefissati: in primis quello di non far sentire sole le famiglie dinanzi ad un argomento così difficile e doloroso, offrendo loro un valido sostegno oltre che utili consigli su come approcciare la malattia.