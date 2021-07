Vizzola Ticino – Una piazza intitolata ai Martiri delle Foibe

L’Associazione Culturale “Il Veltro” scrive: Questo il risultato raggiunto, grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale di Vizzola Ticino, dall’associazione culturale “Il Veltro – Varese” che aveva protocollato la richiesta di intitolare un luogo in ricordo degli esuli e delle vittime delle Foibe.

“La decisione dell’amministrazione comunale, guidata da Roberto Nerviani – si legge in una nota – di accogliere la nostra richiesta è segno di coraggio, onestà e coerenza”.

“Era importante che anche nel nostro comune ci fosse un luogo per ricordare le vittime della tragedia che ha colpito le terre di Istria, Fiume e Dalmazia: migliaia di italiani barbaramente assassinati dai partigiani comunisti di Tito e altre centinaia di migliaia costretti a lasciare case e terre da loro abitate da generazioni. Una vicenda che ancora troppo spesso passa sotto silenzio in un paese che deve ancora fare i conti con la propria memoria storica”.