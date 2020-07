Quindici “cento”al Torno di Castano Primo

Anche nell’emergenza gli studenti del Torno si sono distinti all’Esame di Stato

Dopo l’emergenza, tanta soddisfazione all’Istituto di Castano Primo per i risultati degli esami finali

Nonostante la chiusura prolungata delle scuole, nonostante le decisioni sull’esame di Stato prese poco prima dell’inizio, nonostante una modalità completamente stravolta, la paura e lo stress per mesi di clausura, i ragazzi degli ultimi anni del Torno hanno dato prova di orgoglio ed impegno distinguendosi negli esami di stato ed in quindici sono riusciti ad ottenere il massimo della valutazione, riempiendo di orgoglio i loro professori.

Ci si sarebbero potute aspettare incertezze e difficoltà da studenti che non hanno potuto affrontare con la consueta tranquillità il lungo percorso di preparazione agli esami perché privati della presenza dei loro professori dal 24 febbraio e passati attraverso la novità della didattica a distanza, eppure gli studenti dell’Istituto Torno si sono distinti per responsabilità e hanno portato a casa splendidi risultati.

Saranno ricordati come gli studenti nell’anno della pandemia, a seguire le lezioni davanti al computer da dividere fra fratelli e genitori in smart working, a studiare insieme in videoconferenza, potendo rivedere di persona i loro professori dopo tre mesi e mezzo in veste di commissari d’esame per una maturità da raccontare non solo per l’emergenza che ha eliminato gli scritti, sostituendoli con un mega orale non così scontato negli esiti, ma anche per il dispiego di misure di sicurezza da film di fantascienza, visto che i cancelli della scuola si sono riaperti a giugno solo per loro, i maturandi 2020.

Ed ora che anche all’Istituto Torno si sono conclusi tutti gli esami, ecco i nomi dei quindici studenti che hanno raggiunto i 100 centesimi di punteggio: Chiara Esposito (5A Relazioni internazionali per il marketing), Pietro Invernizzi (5E Amministrazione, finanza e marketing), Sara Valorio (5F Amministrazione, finanza e marketing), Elisa Sartorelli (5G Amministrazione, finanza e marketing), Federico Baroli e Lorenzo Gioele Riva (5C chimico), Federica Colombo (5C Costruzioni, ambiente e territorio), Picco Sara e Stefano Zara (5A liceo scientifico), Samuele Fontana e Giacomo Trenti (5B liceo scientifico), Sara Di Sansimone (5D liceo delle scienze umane), Alice Grippa (5E liceo delle scienze umane), Alessandra Liuba Mascetti e Marta Saporito (5H liceo delle scienze umane).

Silvia Cella