TURBIGO – Capita raramente di assistere ad una ‘lezione’ precisa ed esauriente sugli ‘Echi manzoniani nel nostro territorio’. In questo mondo in cui la cultura e la storia non sono certo in primo piano è stato un piacere ascoltare – venerdì 23 febbraio, presso la Sala delle Vetrate – le parole degli Autori che illustravano la decina di pannelli della mostra itinerante su quella che fu la presenza del grande milanese nelle nostre contrade. Realizzata dal ‘Centro Studi territoriali Athena noctua’, che ha stampato (con l’aiuto della Pro Loco castanese) un interessante libretto che la documenta magistralmente, la mostra è possibile ‘visitarla’ anche sul sito dell’associazione https://www.centrostuditerritoriali.it/ dove si possono leggere ulteriori approfondimenti.

Il racconto parte dal collegio di Castellazzo de’ Barzi dove il giovane Manzoni arrivò adolescente e continua attraverso le successive esperienze di vita nella Milano del primo Ottocento, con la vicinanza alle grandi personalità che animarono l’età Risorgimentale. Due famiglie sono state particolarmente vicine al Nostro scrittore: gli Acerbi di Castano e gli Arconati del paese omonimo.

La mostra sarà visitabile fino al 3 marzo negli orari di apertura della Biblioteca Civica di Turbigo. Sarà inoltre aperta al pubblico con visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 17.00 i seguenti giorni: sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024.

Echi manzoniani nel nostro territorio was last modified: by