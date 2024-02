LE FARMACIE COMUNALI DI ABBIATEGRASSO: SEMPRE AL TUO FIANCO, SEMPRE PIU’ PRESIDI DI SALUTE SUL TERRITORIO

Abbiategrasso – Le Farmacie stanno diventando progressivamente un autentico presidio sanitario all’interno delle nostre Città; per questo è ancora più importante ricordare i servizi attivi presso le due Farmacie comunali di Abbiategrasso (di via Novara, 44 e viale Mazzini 101), gestite da Amaga SpA.

In coerenza con quanto prevede anche la recente riforma socio sanitaria di Regione Lombardia, le nostre Farmacie stanno diventando sempre più “Farmacie di Servizi” anche grazie ad un personale preparato e sempre disponibile nell’orientare ed accompagnare gli utenti in base alle loro richieste. In quest’ottica è stato attivato anche un canale Whatsapp dedicato.

Vedi: https://whatsapp.com/channel/0029VaQjdML0Vyc8odrsSY2e

In particolare qui seguito elenchiamo i principali servizi attivi quotidianamente:· autoanalisi parametri ematochimici (colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, profilo lipidico, glicemia, emoglobina glicata);· misurazione pressione arteriosa;· misurazione peso corporeo;· ossimetria (saturazione ossigeno nel sangue);· telemedicina cardiologica (ECG, holter cardiaco, holter pressorio);· teledermatologia (per accesso rapido a consulenza specialistica dermatologo);· foratura lobi;· analisi audiometrica;· vaccinazioni (antinfluenzale e covid-19);· prenotazione visite ed esami specialistici ASL;· raccolta farmaci scaduti;· informazioni sul farmaco (info su accesso al farmaco e corretto utilizzo) Si fa carico di provvedere all’informazione, in particolare a soggetti diabetici, cardiopatici, ipertesi, sull’uso corretto del farmaco di automedicazione con patologie in atto, pregresse o con interazione tra farmaci con riferimento anche alla stagionalità delle problematiche;· farmacovigilanza (su qualsiasi sospetta reazione avversa);· infermiera a disposizione nelle sedi e a domicilio.Vengono inoltre organizzate periodicamente giornate di sensibilizzazione, sono state attivate partnership con diversi specialisti così da essere ancora più vicini ai bisogni dei cittadini, mentre per i soggetti più fragili o che ne necessitano è possibile richiedere la consegna dei farmaci a domicilio.Le Farmacie Comunali di Abbiategrasso si occupano del ben-essere della Persona a trecentosessanta gradi.

In questo contesto sono in programma nelle prossime settimane le seguenti giornate dedicate:*26 Febbraio: dalle 9.00 alle 12.30 controllo gratuito dell’udito*29 Febbraio Giornata MOC (mineralogia ossea)*1 Marzo visita posturologica*11 Aprile anamnesi clinica e nutrizionale.

Presso le nostre Farmacie è possibile noleggiare presidi medico sanitari(aerosol, stampelle ecc) e si possono trovare prodotti direttamente a Marchio Farmacie che garantiscono un ottimo rapporto qualità prezzo.

Un particolare valore aggiunto offerto dalle nostre Farmacie è certamente dato dalla figura dell’Infermiera. E’ tra i servizi più ricercati soprattutto per la varietà di prestazioni che può offrire anche a domicilio ai cittadini. Un valido supporto soprattutto per la popolazione più anziana e fragile che ha così un ulteriore e prezioso riferimento a cui appoggiarsi in caso di necessità

Da ultimo, ci piace ricordare che è possibile attivare una ‘Fidelity Card’ che dà diritto a scontistiche e particolari promozioni.

