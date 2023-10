Luna di miele con i bambini?

Scegliere il viaggio di nozze: complicato quando si è in due, missione impossibile quando si è in tre… o più. Eppure sono sempre di più gli sposi che decidono di partire con i figli al seguito, sia per necessità, sia perché vogliono trasformare la luna di miele in un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Tantissime le variabili da considerare: dalla scelta di strutture adatte anche ai piccoli, alla selezione di servizi aggiuntivi, fino alla pianificazione degli spostamenti (considerando fusi orari, ore di volo, stop over…), senza rinunciare alle esperienze romantiche dedicate alla coppia.

Non stupisce allora che la pagina dedicata ai viaggi di nozze con bambini da CartOrange, specialista dei viaggi su misura, sia una delle più visitate del portale, punto di riferimento per i genitori futuri sposi in cerca di idee e consigli. «Le prenotazioni sono in costante crescita» conferma Marco Ferrini, responsabile commerciale della più grande azienda italiana di Consulenti per Viaggiare®, che sarà presente a Milano Sposi (Parco Esposizioni Novegro, 6-8 ottobre). «Per il 70% riguardano la fascia d’età 2-4 anni e il restante 30% la fascia 5-7 anni – continua Sasso –. Si tratta di viaggi molto complessi e strutturati, perché la luna di miele viene sempre vissuta come un momento speciale e c’è la forte volontà di condividere momenti unici. Spesso, per i bambini, si tratta del primo viaggio “importante”. Perciò, nonostante i costi più alti dovuti alla presenza di uno o più figli, le coppie decidono di non risparmiare su altri aspetti del viaggio e di fare un’esperienza completa».

La consulenza personalizzata è un fattore determinante per la riuscita, a partire dalla scelta della destinazione giusta: ecco le mete ideali per una luna di miele formato famiglia.

Canada (Québec) – Secondo CartOrange, la costa orientale è la parte del Canada più adatta a un viaggio con i bambini, perché è quella raggiungibile con meno ore di volo (8). Offre la possibilità di vivere esperienze a contatto con la natura per tutta la famiglia. Nella regione di Lac Saint Jean è possibile svolgere diverse attività outdoor e a Saint Felicien si possono ammirare i più famosi animali canadesi come orsi, alci e caribù nel loro habitat naturale. Da Tadoussac partono le escursioni per avvistare le balene; l’avvistamento è quasi sempre garantito da maggio a novembre.

Malesia – Non solo spiagge e scenari affascinanti, ma anche i parchi divertimento acquatici più grandi di tutto l’Oriente: è questa la carta vincente della destinazione Malesia quando si parla di un viaggio di nozze con i bambini. La capitale Kuala Lumpur offre esperienze per ogni età. Le Petronas Twin Towers sono famose per lo Skybridge e per l’osservatorio all’86° piano che regala una vista impagabile sulla città. Verso sera è possibile ammirare, a bordo di silenziose barche elettriche sul fiume Salangor, lo spettacolo del lampeggiare sincronizzato di migliaia di lucciole che brillano in modo spettacolare.

Sudafrica – Un grande classico dei viaggi di nozze dove safari fotografici, animali selvatici ed escursioni nella savana cattureranno l’attenzione dei più piccoli, mentre i grandi potranno godersi la visita a spettacolari vigneti con degustazione degli ottimi vini locali. Altre esperienze perfette per un viaggio di nozze con bambini sono le escursioni in barca da Cape Town, in cui si possono incontrare diverse specie di squali compresi i grandi squali bianchi, con una sicura immersione in gabbia. Oppure le gite in mongolfiera nella provincia di Mpumalanga, con cui sorvola silenziosamente la savana sopra il parco Kruger oppure il Blyde River Canyon. L’esperienza del safari è ancora più indimenticabile se si vive nel contesto dei safari lodge delle riserve private e lungo le piste fuoristrada è facile osservare gli animali a pochissima distanza.

Florida on the road – Un viaggio che accontenta tutte le età, compresi i ragazzi più grandi, grazie ai suoi contenuti e alle esperienze estremamente varie. Da Miami si può trascorrere una giornata al mare alle Bahamas, fare un’esperienza tipica alle Everglades percorrendo a bordo degli airboat i canali di acqua di questo parco tra le mangrovie e gli alligatori che vivono nelle paludi, fare una visita a Cape Canaveral e visitare Orlando, la capitale dei parchi divertimento: Walt Disney World, Universal Studios o SeaWorld.

Dubai – Una destinazione family friendly a 360° e divertentissima per bambini e ragazzi. Per i bimbi tutta la città è un luna park: fra i parchi divertimenti più importanti ci sono Legoland, il parco acquatico Aquaventure (il più grande del mondo), lo zoo sottomarino e l’IMG World of Adventures, abitato dagli eroi dei cartoni. E poi è possibile fare un safari nel deserto, con cena annessa, per grandi e piccini. Se si ha a disposizione qualche giorno in più, la destinazione Dubai è poi facilmente abbinabile a un periodo di relax sulle spiagge di Mauritius o Maldive.

Inoltre, per chi cerca puro relax e mare meraviglioso, Cartorange consiglia destinazioni con villaggi che accolgono questo tipo di esigenze, come Repubblica Dominicana e Messico.Per chi preferisce viaggi a medio raggio, le destinazioni più gettonate sono Islanda e Grecia.

