Busto Garolfo premia le eccellenze locali alla seconda edizione del Galà dello Sport

Sabato 24 febbraio, nella seconda edizione del Gala dello Sport, verranno premiati gli atleti e le associazioni sportive di Busto Garolfo che si sono distinti, lo scorso anno, con vittorie nelle competizioni di riferimento o piazzamenti in gare di alto livello. Novità di quest’anno: la sezione dei premi dedicati alla carriera, visto che in città ci sono società e associazioni sportive che hanno raggiunto traguardi importanti: 30, 60 e 70 anni di attività.

«Vogliamo premiare le nostre eccellenze con un evento distintivo e di livello», spiega Stefano Carnevali, assessore allo Sport di Busto Garolfo. «Anche quest’anno premieremo le vittorie ottenute nelle principali competizioni di riferimento per ogni atleta o società, a prescindere dal livello assoluto di queste gare e dall’età degli sportivi coinvolti. Questa è la linea che, in accordo con la Consulta dello Sport, abbiamo voluto dare ai riconoscimenti conferiti al Gala”.

Per i risultati del 2023 di atleti o società sportive di Busto Garolfo, nell’evento voluto dall’amministrazione comunale, in collaborazione la Consulta dello sport e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, è prevista la consegna di oltre 50 riconoscimenti.

«Sono tanti i talenti locali nello sport», osserva Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Premiare l’eccellenza è giusto e non va mai data per scontata. Migliori si diventa. Ci vuole impegno e duro lavoro per arrivare a dei risultati in solitaria o con un team, tanto nello sport come nel lavoro e nella vita. Si parte dalla base, dalle realtà locali, dalle proprie origini e si continua per arrivare il più in alto possibile, mettendosi in gioco e cercando di superarsi di continuo. A tutti i premiati voglio dire che sono orgoglioso dei risultati che hanno raggiunto».

Durante la serata è previsto un collegamento con Massimo Gadda, originario di Busto Garolfo, che a livello calcistico è forse l’espressione più importante che Busto Garolfo abbia avuto: ha militato in serie A e attualmente sta allenando il Ravenna in serie D.

Durante la serata verrà presentato anche ‘L’Atlante dello sport di Busto Garolfo’, una pubblicazione informativa, che raccoglie tutti i luoghi dove è possibile fare sport in paese, dal velodromo, alle palestre, passando anche per parchi ed installazioni sportive all’aperto. La pubblicazione verrà messa gratuitamente a disposizione della popolazione in alcuni luoghi pubblici di passaggio e sarà distribuita in formato digitale sui canali istituzionali dell’amministrazione comunale.

Il Galà dello sport è arrivato alla sua seconda edizione, ma è stato pensato per proseguire nel tempo: «Come amministrazione abbiamo creato la Consulta dello sport, dove sono state invitate tutte le realtà sportive di Busto Garolfo: è un organismo che interagisce direttamente con gli uffici comunali e che può operare per far sì che la serata dei riconoscimenti – come le altre buone prassi, attivate in questi anni in ambito sportivo – diventi un appuntamento fisso», riprende Carnevali.

L’appuntamento è per le 21 di sabato 24 febbraio nella sala Don Besana presso la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in via Manzoni, 51 a Busto Garolfo.

Presenta la serata Sergio La Torre, accompagnamento musicale a cura della scuola Nicolò Paganini.