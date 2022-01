Domenica 23 gennaio, Canegrate è la capitale lombarda della corsa campestre: va in scena la Roccolo Cross Country

La manifestazione, che apre il prestigioso circuito regionale Cross per Tutti, è organizzata dall’atletica PAR Canegrate con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

Tocca a Canegrate aprire il prestigio circuito Cross per Tutti. Domenica 23 gennaio va in scena la Roccolo Cross Country, manifestazione podistica che dà il via all’undicesima edizione del circuito di corse campestri più partecipato della Lombardia. L’atletica PAR Canegrate, con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si appresta a vivere un’intensa giornata dedicata allo sport dove atleti dai 6 anni in avanti, divisi nelle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, junior, allievi, promesse, master e senior si sfideranno in 20 gare su un percorso all’interno del parco sovracomunale del Roccolo. La prova dedicata ai ragazzi che è valida anche come Campionato Provinciale.

«Abbiamo voluto esserci nonostante il periodo complesso per continuare a promuovere l’atletica in tutte le sue forme, ma soprattutto per avvicinare i più giovani al cross che è una delle discipline madri dell’atletica», osservano gli organizzatori dell’atletica PAR Canegrate. «Accanto allo sport, mettiamo sempre al centro il tema della sostenibilità. Innanzitutto, come da tradizione, vogliamo far conoscere il “nostro” Parco del Roccolo, da cui la gara prende anche il nome: all’interno dell’area verde è stato disegnato un percorso per evidenziare le qualità della corsa campestre. Si tratta di un circuito di 2 km che vede un primo tratto in erba con alcune ripartenze tecniche e una seconda parte di circa 800 metri con saliscendi e cambi di direzione. È un circuito molto raccolto che esprime il vero spirito del cross. Non certo seconde sono le medaglie previste per tutti i bambini: quest’anno le abbiamo volute ecosostenibili, sono in legno e personalizzate con il nome della gara».

Al fianco dell’atletica PAR Canegrate, ancora una volta c’è la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Oggi più che mai abbiamo bisogno di saper guardare oltre, rivolgere lo sguardo al futuro. E lo sport è uno degli ambiti che ci permette di farlo con il suo apporto educativo, di apertura e volto alla crescita», osserva il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi. «Nel rispetto dei nostri valori e della nostra storia, sosteniamo le manifestazioni che contribuiscono alla crescita del territorio stesso. E questa prova ne è un esempio sia per la proposta sportiva, sia per la capacità di coinvolgimento di tutti gli appassionati».

La giornata di domenica 23 gennaio si apre alle 8 con il ritrovo al campo sportivo di via Terni dove sarà allestito anche il villaggio sportivo. Alle 9 il via alla prima prova dei Master che da quest’anno per gli over 70 si correrà sulla distanza dei 4 km e insieme alla gara femminile. A seguire la partenza di tutte le altre prove.

Dopo la tappa di Canegrate, il circuito Cross per Tutti prosegue a Cesano Maderno (30 gennaio), Lissone (6 febbraio), Cinisello Balsamo (20 febbraio), Paderno Dugnano (27 febbraio) e Brugherio (6 marzo)