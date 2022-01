Magenta – Il Sindaco Calati: “Ex Novaceta, approvata la proposta di attivazione preventiva all’adozione del piano sul Progetto Preliminare presentato da Namira SGR”

riceviamo e pubblichiamo

Avviato l’iter amministrativo per la riqualificazione complessiva dell’area

Magenta – gennaio 2022 – “E’ stato dato parere favorevole in giunta all’avvio della seconda fase di presentazione del piano attuativo per la realizzazione di un polo tecnologico sull’area di viale Piemonte, nell’area ex Novaceta”, ha annunciato il Sindaco di Magenta, Chiara Calati, spiegando che “è nostro obiettivo, nella fase di contrattazione precedente l’adozione del piano, ottenere il massimo delle utilità pubbliche in termini di viabilità, parcheggi, spazi verdi, centro sportivo e standard aggiuntivi, sulla base di indicazioni già fornite e conformi alla scheda d’ambito” sottolineando nuovamente che “il progetto contribuirà ad una riqualificazione urbanistica che consentirà innanzitutto di porre fine al degrado ambientale del tessuto urbano e ad una ricucitura territoriale complessiva di questa porzione della nostra città, facendone un punto di riferimento nel territorio in termini di innovazione tecnologica”.

“Già in questa primissima fase dell’iter amministrativo abbiamo posto l’attenzione su un nuovo parcheggio di interscambio per trasporto ferroviario, su nuove funzioni sportive per la città, da valutare nel dettaglio rispetto alle emergenti e diversificate esigenze di sport e benessere e su una nuova area a verde per la comunità. L’intervento prevede anche una ridefinizione della viabilità del quartiere, dell’illuminazione e una razionalizzazione di parcheggi e marciapiedi. Il tutto nell’ottica di una ridefinizione urbanistica di quest’area industriale degradata e abbandonata da anni, con un recupero funzionale di una porzione di città in posizione strategica per la riconnessione urbana. Tutto questo non solo prevedendo un ridotto impatto sul traffico rispetto ad insediamenti logistici, ma anche portando nuove ricadute occupazionali. La definizione di dettaglio delle funzioni pubbliche, sempre in conformità alla scheda d’ambito, e degli standard aggiuntivi finalizzati ad ulteriori opere, è prevista nelle prossime fasi dell’iter amministrativo.”

“In questa fase l’attenzione dell’amministrazione è maggiormente rivolta alla riqualificazione ambientale del sito e al monitoraggio della stessa. Le bonifiche dell’area sono la premessa indispensabile per ogni ipotesi di sviluppo futuro. Su questo aspetto proseguono le interlocuzioni degli uffici tecnici del Comune con i consulenti incaricati dall’operatore privato per le attività previste e la parte ha presentato ad ATS i documenti necessari alle operazioni di bonifica e smaltimento. Terremo i cittadini informati sulle diverse fasi, sui lavori di bonifica e su quanto concerne lo sviluppo progettuale”, ha concluso il Sindaco.