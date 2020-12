Risorse per Pista Ciclabile Magenta-Corbetta, NCI Magenta: un buon risultato per la mobilità locale

Riceviamo e Pubblichiamo

Milano, 22 dicembre 2020 – “Grazie all’iniziativa di Regione Lombardia di destinare maggiori risorse agli enti locali, avremo la possibilità di veder realizzato il progetto della pista ciclabile che collegherà Magenta e Corbetta – afferma il segretario cittadino di Noi con l’Italia Mariarosa Cuciniello – Un bel segnale per una città che guarda alla mobilità sostenibile, ecologica e all’avanguardia, per rendere Magenta sempre più in linea con gli standard europei.

Come NCI siamo molto soddisfatti anche perché l’autore di questo risultato è del nostro consigliere regionale Luca Del Gobbo che grazie al suo ordine del giorno arriveranno ben 346mila euro per la pista ciclabile.

Un ringraziamento va anche ai consiglieri Massimo Peri e Cristiano Del Gobbo che hanno sollecitato la politica alla richiesta di una pista ciclabile che veniva da un apposito comitato di cittadini che raccoglieva le istanze di lavoratori e studenti.”

Il capogruppo Massimo Peri afferma:”sin dall’insediamento di questa amministrazione, abbiamo insistito nel mettere come punto programmatico alle opere pubbliche la realizzazione della ciclabile per il triennio 2018/21.

Quest’opera è molto sentita dalla cittadinanza, al punto da spingere dei liberi cittadini a creare un Comitato (pro ciclabile), comitato che come consigliere comunale ho sostenuto e seguito ponendomi come collegamento e riferimento con la parte amministrativa comunale, la parte progettuale del nostro ufficio tecnico, e il nostro referente in regione Luca Del Gobbo.”

“Tutta la squadra di NCI non ha mai fatto mancare il suo supporto nelle sedi di competenza per migliorare il nostro territorio e portare una idea di sviluppo – conclude Cristiano del Gobbo –

c’era da subito la volontà istituzionale sulla pista ciclabile, mancavano solamente le risorse per vederne l’attuazione”.