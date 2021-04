L’allarme dato alle 18.52 faceva scattare i soccorsi come un codice rosso. Sul posto oltre ad Autoamulanza della Croce Rossa di Gallarate una pattuglia della Polizia Stradale e l’elissoccorso. Attimi coincitati, le prime cure prestate, poi fortunatamente, il motociclista caduto, un 42 enne. veniva, trasportato in codice giallo in ospedale. l’incidente è avvenuto sulla 336 al Km 6 davanti all’areoporto di Malpensa.

