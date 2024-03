Walter Chiari in paese: I turbighesi lo ricordano

Cent’anni fa nasceva Walter Chiari. Qui in una foto scattata quando venne a Turbigo (pubblicata su i ‘Quaderni di Franca’) che ne documenta il passeggio. L’abbiamo pubblicata su Fb e non sono mancati i commenti:

Francesco Bossi: Se non erro quello a sinistra era il Mileu. Il guardiapesca, ne tirava su di pesce!

Battista Averone: Me lo ricordo il Mileu, aveva un Guzzone 500 lo si sentiva arrivare alla Cà di toll lontano un chilometro. Il Walter Chiari andava spesso a pranzo dal Mario Vunciun a Castelletto di Cuggiono.

Francesco Cavalleri: Quello a sinistra è mio nonno, Cavalleri Fortunato.

Renata Cerutti: Ho conosciuto anni fa la persona che condivideva l’appartamento con Walter Chiari quando entrambi erano attori all’inizio della carriera. Mi ha raccontato di cosa avesse visto fare al ricevimento dei primi soldi guadagnati. Con i bigliettoni svolazzanti davanti a un ventilatore,usava la scopa per fermarli a mezz’aria gridando “ ecco vi ho presi!” Ogni volta che sento parlare dì Walter Chiari non posso fare a meno di ricordare questa scena. La sua vena comica evidentemente prevaleva sempre.

