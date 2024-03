Inaugurata la rinnovata filiale di Legnano, aperta 25 anni fa

Esattamente 25 anni dopo la sua apertura, avvenuta nel 1999, venerdì 1 marzo è stata inaugurata la rinnovata filiale di Legnano della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, al termine di un intervento di ristrutturazione durato otto mesi, «durante i quali non abbiamo fatto neppure un giorno di chiusura, continuando a coltivare la relazione con i nostri soci e clienti anche nella condivisione dei disagi del cantiere -ha sottolineato il direttore generale, Roberto Solbiati-. La nostra è stata una precisa scelta, sicuramente inusuale e sulla carta magari anche un poco rischiosa, ma che caratterizza il nostro modo di fare banca e che è stata davvero apprezzata».

«Devo ringraziare tutti i miei collaboratori, che hanno saputo trasformare in normalità questi 8 mesi di cantiere aperto, e soprattutto i clienti, che hanno condiviso con noi la situazione da “lavori in corso”, superando ogni disagio con la soddisfazione di non aver dovuto subire l’interruzione del servizio -ha detto Andrea Arnaudo, responsabile dell’area territoriale di Legnano della Bcc Busto Garolfo e Buguggiate-. E oggi consegniamo alla città questa che è una casa di tutti, un luogo di relazione dalle porte sempre aperte e in cui trovare persone disposte ad ascoltare e a trovare insieme soluzioni».

Situata nello storico edificio di largo Seprio, che all’inizio del secolo breve ha ospitato la “Latteria Italia”, poi il Credito Legnanese negli anni Trenta, quindi la pretura negli anni Settanta, l’apertura della filiale di Legnano ha coinciso con lo sviluppo della Bcc. Proprio nel 1999, infatti, la Bcc di Busto Garolfo ha incorporato la consorella di Buguggiate, dando vita a quello che oggi è l’unica banca locale dell’Altomilanese e della provincia di Varese, partner dello sviluppo socio economico del territorio.

«Una banca che ci è sempre vicina e con cui organizziamo molte iniziative assieme in campo sportivo e culturale», ha detto l’assessore alla Qualità della vita del comune di Legnano, Guido Niccolò Bragato, intervenuto alla cerimonia di venerdì. Con lui le autorità civili e militari della città, i rappresentati delle associazioni di categoria e moltissimi soci e clienti. Oltre a monsignor Angelo Cairati, prevosto e decano di Legnano, che ha sottolineato quanto sia importante per una comunità «avere persone che, come voi, sanno mantenere delle relazioni per la realizzazione del bene comune».

A concludere l’inaugurazione Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ed esponente sia del Gruppo bancario cooperativo Iccrea, essendo il presidente di Bcc Factoring, sia della Federazione lombarda delle Bcc, di cui presiede il collegio sindacale. «Oggi abbiamo inaugurato la filiale di una banca di comunità, che è un valore per tutto il territorio, dal momento che la nostra finalità ultima non è il lucro, ma il favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale. E questo avviene sia riversando sul territorio parte degli utili che produciamo, sia creando relazioni di valore con tutti i nostri soci e clienti».

Nella foto: il gruppo dei dipendenti della filiale di Legnano della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Secondo da sinistra: Andrea Arnaudo, responsabile area territoriale Legnano Bcc Busto Garolfo e Buguggiate.